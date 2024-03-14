بعد تعرضها لكدمات.. العثور على طالبة جامعية في حالة كارثية: فماذا حصل؟

عُثر على طالبة جامعية في ولاية كنتاكي الأميركية غير مستجيبة في غرفة نومها بعد تعرضها لإصابات عميقة وكدمات ولم تكن تتنفس لمدة 23 دقيقة.

وفي التفاصيل، تم نقل إيزابيلا ويلينغهام، 21 عامًا، وهي طالبة في جامعة أسبوري، إلى المستشفى في 27 تشرين الثاني وتم وضعها في العناية المركزة بسبب خطورة إصاباتها.

وتلقى والداها، الذين لم يعرفوا عنها أي معلومة لساعات بعد عودتها إلى الحرم الجامعي بعد عيد الشكر، مكالمة هاتفية مثيرة للقلق من المدير المسؤول عن مسكنها.

ورغم نقلها إلى المستشفى، إلا أن إصابات الشابة الأميركية أثارت أيضاً مخاوف مؤلمة، حيث أصيبت بجروح عميقة وتورم في الساقين، حسبما أظهرت الصور.

ولاحظت الطالبة الجامعية الشابة أيضًا أن أظافرها "الأكريليك" قد تم إزالتها عندما استيقظت في المستشفى.

وأمضت أسبوعين في التعافي في مستشفى جامعة كنتاكي.

(lbc)