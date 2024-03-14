Advertisement

منوعات

بعد تعرضها لكدمات.. العثور على طالبة جامعية في حالة كارثية: فماذا حصل؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1175168-638460475325912643.png
Doc-P-1175168-638460475325912643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 عُثر على طالبة جامعية في ولاية كنتاكي الأميركية غير مستجيبة في غرفة نومها بعد تعرضها لإصابات عميقة وكدمات ولم تكن تتنفس لمدة 23 دقيقة.

 وفي التفاصيل، تم نقل إيزابيلا ويلينغهام، 21 عامًا، وهي طالبة في جامعة أسبوري، إلى المستشفى في 27 تشرين الثاني وتم وضعها في العناية المركزة بسبب خطورة إصاباتها.

 وتلقى والداها، الذين لم يعرفوا عنها أي معلومة لساعات بعد عودتها إلى الحرم الجامعي بعد عيد الشكر، مكالمة هاتفية مثيرة للقلق من المدير المسؤول عن مسكنها.

 ورغم نقلها إلى المستشفى، إلا أن إصابات الشابة الأميركية أثارت أيضاً مخاوف مؤلمة، حيث أصيبت بجروح عميقة وتورم في الساقين، حسبما أظهرت الصور.

 ولاحظت الطالبة الجامعية الشابة أيضًا أن أظافرها "الأكريليك" قد تم إزالتها عندما استيقظت في المستشفى.

 وأمضت أسبوعين في التعافي في مستشفى جامعة كنتاكي.

(lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:43 | 2024-03-14
14:34 | 2024-03-14
14:30 | 2024-03-14
13:00 | 2024-03-14
12:03 | 2024-03-14
11:50 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24