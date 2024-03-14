الأسد

تكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة

العذراء

الميزان

ماذا يحمل إليك هذا اليوم؟ هل تنجح جهودك؟ يفتح أمامك أبواب الحظ والطمأنينة والانفراج، وتكون محاطاً بالحماية التي ترافقك حتى نهاية الشهر تقريباً

العقرب

قد تشعر بالارتباك، تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك، ولا تلق اللوم على أحد ولا تتذمر

القوس

تعيش يوماً غنياً ومتألقاً، ترتفع المعنويات ما يجعل الآذان مصغية إليك، ويتحدث عن وضع مهني جيد وربما تسجل هدفاً ناجحاً

الجدي

يوم مناسب للقيام بتحركات جريئة على الصعيد المهني، تكون المفاوضات ناشطة وواعدة، ولن يخيب أملك

الدلو

إن التقاء الشمس بنبتون يشير إلى ربح مالي قد تحققه أو إلى دعم يأتيك من قبل بعض العلاقات الاجتماعية أو من أحد الأحباء

الحوت



مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً

لا تهمل عملاً أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزاً