بعد وفاة فتاة الشروق.. تجديد حبس السائق المتهم

بعد وفاتها مساء الخميس عقب 21 يوما في غيبوبة، كشف محامي فتاة الشروق محمد أمين تفاصيل جديدة حول الاتهامات الموجهة للسائق المتهم.

"تعديل الاتهامات والوصف"

Advertisement

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه سيتقدم بتعديل للقيد والوصف الخاص بالاتهامات في القضية وتحويلها من تهمة الشروع في القتل إلى القتل العمد.

وأضاف أن المتهم وبعد ثبوت تعاطيه للمخدرات وإيجابية عينته وتحاليله، فسيتم الطلب من النيابة العامة تعديل الاتهامات له، لأنه كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن الفتاة قضت 21 يوما في غيبوبة كاملة، وتعرضت لنزيف في المخ وكانت حالتها تسوء يومًا بعد يوم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تجديد حبس المتهم

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، قد قرر قبل أيام تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتقدم محامي الفتاة بشكوى ضد شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم بأميركا، متهما فرعها في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات، ما أدى لقيامه بمحاولة اختطاف موكلته، متهما الشركة والسائق محمود هاشم بتعاطى المخدرات والتسبب في إصابة الفتاة بإصابات خطيرة إثر محاولته اختطافها.

"دفع الجزاءات المالية"

وطالب محامي الفتاة الشركة بالتضامن في دفع الجزاءات المالية والتعويضات الموقعة في هذه القضية.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت كشفت ملابسات محاولة خطف الفتاة، التي أثارت واقعتها الرأي العام وقالت إن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.



وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وقال في التحقيقات إنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطرا، إلا أنه فوجئ بتصرف غريب من الفتاة حيث قفزت من السيارة، لكنه أكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء. (سكاي نيوز)