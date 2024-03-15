بسبب "غزو النحل"... توقف مباراة في بطولة "إنديان ويلز" للتنس (فيديو)

شهد ملعب بطولة إنديان ويلز "بي إن بي باريبا" المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، توقفا مؤقتا للعب، بسبب ما وُصف بأنه "غزو النحل"، حيث تجمعت الحشرات فوق الملعب وحول اللاعبين، حسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

ونشر حساب البطولة على حسابه في تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، منشورا يعلن تعليق اللعب بسبب "غزو النحل"، مرفقا برمز تعبيري لنحلة.

وتداولت قنوات رياضية مقطع فيديو يوثق تجمع النحل فوق الملعب، وحول أجهزة التصوير.

وظهر اللاعب الإسباني، كارلوس الكاراز، في الفيديو، وهو يحاول التعامل مع النحل بينما كان يخوض مباراة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وسط حالة من الارتباك والضحك من جانب الجمهور.

وعلق المذيع على الوضع قائلا: "هناك مشكلة مع النحل هنا"، وسُمعت ضحكات الجمهور قبل أن يتم إعلان توقف اللعب، الذي استؤنف لاحقا بعد التعامل مع الوضع.

وانطلقت بطولة "بي إن بي باريبا" المفتوحة في حديقة إنديان ويلز للتنس، في الثالث من مارس الجاري وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث وصلت إلى الأدوار ربع النهائية.

وتقع مدينة إنديان ويلز في وادي كوتشيلا جنوب غربي منتزه جوشوا تري الوطني في ولاية كاليفورنيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة. (الحرة)