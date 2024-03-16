بعد حادثة السائحة الاسبانية.. شاهدوا ماذا حصل مع فتاة صينية في الهند فيديو يوثق

وثق مقطع فيديو جريمة جديدة لرجل هندي يتحرش بفتاة صينية ويعتدي عليها أمام المارة، وذلك بعد أيام من جريمة اغتصاب امرأة برازيلية- إسبانية من قبل 7 أشخاص في الهند.



"بث مباشر يوثق"

ويتضح من مقطع الفيديو أن الفتاة كانت في "بث مباشر" على أحد منصات التواصل لتفاجأ بشخص يتحسس جسدها بعنف ثم احتضنها من الخلف وقبض بيديه على أجزاء حساسة من جسمها.



ولم تجد صرخاتها أي رد من المتواجدين في المكان، لتتمكن من الفرار بعدما اكتشف أنها في "بث مباشر" على ما يبدو.

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🔴 قاطعوا الذهاب إلى الهند👇

جريمة جديدة، قام رجل هندي بضم جنسي لفتاه صينية واعتداء عليها في مكان عام، ومن الملاحظ انها كانت في بث مباشر وثقت هذا العمل الشنيع.



نذكركم انه لم يمر اسبوع على الجريمة الهندية بحق السائحة الإسبانية. pic.twitter.com/H7MDuIe8KO — الصين بالعربية (@mog_china) March 15, 2024 Advertisement

جريمة اغتصاب إسبانية

هذه الحادثة تأتي بعد أيام من جريمة أخرى أثارت غضباً عارماً بعد مهاجمة زوجين سائحين واغتصاب امرأة بشكل جماعي.



فقد عثرت الشرطة على الزوجين، وهما مواطنان إسبانيان، يوم الجمعة الماضي على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب. وفق ما أعلن حينها مفتش الشرطة في دومكا شرق الهند بيتامبر سينغ كيروار.



تناوبوا على اغتصابها ساعتين



من جانبهما قال الزوجان، لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية إن المرأة اغتصبت من 7 أشخاص وضرب الزوج بشكل متكرر.



كما لفتا إلى أنهما خيما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.(العربية)









