نشرت مقاطع مخلة تتضمن مشاهد فاضحة.. القبض على تيك توكر في مصر (صور)





"مقاطع خادشة"

وألقت السلطات القبض على الأردنية جوليا وهبي التي نشرت عبر حساباتها على "تيك توك وانستغرام وسناب شات" مقاطع فيديو "خادشة للحياء تتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصري، بغرض زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية"، وفق بيان الداخلية المصرية.

Advertisement

وكشفت التحريات أن التيك توكر وصلت مصر منذ فترة قريبة وأقامت في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وكانت تقوم بتصوير الفيديوهات في شقتها حيث تعمدت الظهور بشكل مغري لجذب الانتباه وتعرية أجزاء حساسة من جسدها بطريقة لا تليق لزيادة نسبة المشاهدات. اعتقلت السلطات المصرية تيك توكر أردنية، بعد بلاغات عديدة اتهمتها بنشر مقاطع فيديو مخلة، متضمنة مشاهد فاضحة وعري والكشف عن أجزاء حساسة بجسدها."مقاطع خادشة"وألقت السلطات القبض على الأردنية جوليا وهبي التي نشرت عبر حساباتها على "تيك توك وانستغرام وسناب شات" مقاطع فيديو "خادشة للحياء تتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصري، بغرض زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية"، وفق بيان الداخلية المصرية.وكشفت التحريات أن التيك توكر وصلت مصر منذ فترة قريبة وأقامت في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وكانت تقوم بتصوير الفيديوهات في شقتها حيث تعمدت الظهور بشكل مغري لجذب الانتباه وتعرية أجزاء حساسة من جسدها بطريقة لا تليق لزيادة نسبة المشاهدات.

فيديوهات على هاتفها

وضبطت السلطات على هاتف التيك توكر مقاطع فيديو لها وهي ترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، ومقاطع أخرى عارية فيها بشكل لافت، فيما تبين أنها كانت تتلقي مبالغ مالية كبيرة من منصات التواصل كأرباح لها مقابل تلك الفيديوهات.



وتبين أن التيك توكر اسمها الحقيقي آلاء وتبلغ من العمر 30 سنة، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي "سناب شات وإنستغرام وتيك توك. وتم إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)



