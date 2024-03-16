زوجها من أصل لبناني: فضائح تطال أميرة موناكو.. خانته قبل انفصالهما! (صور)

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إلا أن الأخبار التي قد تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت بأنه ومنذ فترة تقارب الـ 3 أشهر، كانت فيها شارلوت كاسيراغي في مرحلة "الإستمتاع بمواعيد منتظمة" مع روائي فرنسي مشهور، وذلك وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أي أن الأميرة شارلوت كانت تواعد الروائي نيكولاس ماتيو خلال فترة زواجها وقبل انفصالها عن زوجها. انتشر مؤخرا العديد من الأخبار التي تفيد بأن أميرة موناكو شارلوت كاسيراغي، وهي حفيدة الأيقونة غريس كيلي، قد انفصلت عن زوجها المنتج السينمائي الفرنسي من أصول لبنانية ديميتري رسام بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك وفقا لموقع Voici.إلا أن الأخبار التي قد تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت بأنه ومنذ فترة تقارب الـ 3 أشهر، كانت فيها شارلوت كاسيراغي في مرحلة "الإستمتاع بمواعيد منتظمة" مع روائي فرنسي مشهور، وذلك وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أي أن الأميرة شارلوت كانت تواعد الروائي نيكولاس ماتيو خلال فترة زواجها وقبل انفصالها عن زوجها.

ويبدو الآن أن ابنة أخت الأمير ألبرت قد وجدت الحب مرة أخرى وانتقلت مع الكاتب نيكولاس ماتيو، وهو أب لطفل وروائي فرنسي مشهور حائز على جائزة غونكور إلى مدينة باريس لتبقى بالقرب منه.



كما تم تصوير الإثنين معا من قبل صحيفة (Paris Match) أثناء قيامهما بنزهة رومانسية في شوارع باريس، ويبدو أنهما يستمتعان بالطقس الربيعي. كما ذهب الثنائي إلى الجلوس على شرفة مقهى محلي لتناول القهوة.



وشهدت إمارة موناكو في صيف 2020 حفل زفاف شارلوت كاسيراغي ابنة الأميرة كارولين دو موناكو مدنيا من منتج الأفلام الفرنسي من أصل لبناني ديميتري رسام، بحضور الأمير ألبرت وزوجته وأطفالهما بجانب أشقاء الأميرة، وخطف الثنائي الرومانسي الأنظار وقتها. (البوابة)



