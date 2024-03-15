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برجك اليوم

Lebanon 24
15-03-2024 | 23:45
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الحمل
تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسياً وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات
الثور
تترطب الأجواء وتكون مدخلاً الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعاً لجميع الزملاء
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الجوزاء
لا تكن عنيداً فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة
السرطان
تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات لسبب أو لآخر، حاول إيجاد الحلول بروية وحكمة
الأسد
يوم نشيط جداً ويحمل معه مفاجآت أو تطورات كنت بانتظارها، كما أنك تسمع جواباً مرضياً أو تتوصل إلى حسم أمر عالق
العذراء
تعاطف صادق من أحد الزملاء معك، لن تعترض دربك مشاكل صعبة، وتكون انطلاقتك سريعة وبخطى ثابتة، ولديك الفرصة لإبداء الرأي وتقديم الاستشارة
الميزان
تدور أحداث هذا اليوم بصورة ممتازة أو تكون بألف خير، وكذلك مصالحك ومصالح أقرب الناس إليك، ويرافقك الحظ في زياراتك ومواعيدك المهمّة
العقرب
تبحث عن تحالفات قوية لكي لا تبقى وحيداً، باستطاعتك تحسين رصيدك الشعبي بين الزملاء، وتحلَّ برحابة صدر كبيرة حتى تستوعب آراء الآخرين
القوس
تعقد معاهدة صلح أو تصل الى تسوية مرضية من خلال حوار أو جلسات عمل تعالج مسألة قرض أو تمويل أو إرث
الجدي
إذا كان الجو العام إيجابيا فهذا لا يعني أنك تستطيع التحرك وحسم الأمور عشوائياً، كن صريحاً واطلب المزيد من التفاصيل
الدلو
يكون الجو العام جيداً، ما يحمسك لاتخاذ المبادرة وللتحرّك على نطاق واسع، فلا تضيع الوقت ولا تخيّب أمل من يعتمد عليك
الحوت
يعدك هذا اليوم بالتسهيلات الكبيرة، وتمارس سلطة سواء في محيطك الصغير أو في عملك أو على مستوى الشأن العام وتسوي قضايا إدارية
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