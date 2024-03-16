"مُؤثّر" يتعرّض للاعتداء أثناء التصوير!

تعرّض المؤثر الجزائري المعروف حسام الوهراني للاعتداء في إحدى الولايات، وتمّ تحطيم بعض أغراضه، وهذا بسبب التقاطه صورا داخل مطعم.

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وقال الوهراني، إن أصل المشكلة التي وقعت توقفه في أحد المطاعم، ومثلما جرت عادته، عند كل محطة راح يلتقط فيديوهات وصورا، غير أنَّ صاحب المحل "كانت له تجربة سابقة مع مؤثر صوّرَ محله موجها له انتقادات حادة"، وهو ما يفسر "تصرفه العدواني تجاهه".وأضاف المؤثر الجزائري أنه "في لحظة وجد نفسه محاطا، بمجموعة من الأشخاص تهجموا عليه بالشَّتم والسب، وكانوا سيعتدون عليه بالضرب خاصّة بعدما حَطَّموا بعض أدوات التصوير الخاصَّة به".ومباشرة بعد الفيديو، الأول صَوّرَ حسام فيدو آخر، لتوضيح ما حدث مستنكرا التهجم عليه "من دون سبب"، ومؤكدا أنَّ "المعنيين لا يُمثلون الولاية التي توقف فيها، وقد لا يكونون أصلا من سكانها". (العربية)