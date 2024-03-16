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قررت بيع طفلتها بـ500 دولار.. وهذا ما حصل بعدها

Lebanon 24
16-03-2024 | 13:30
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قالت الشرطة إن امرأة من فلوريدا متهمة بمحاولة بيع ابنتها البالغة من العمر 18 شهرا مقابل 500 دولار.

 وفي التفاصيل، ألقي القبض على جيسيكا وودز، 33 عامًا، بتهمة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتخلي عن طفل، وفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة بالاتكا على فيسبوك.

 وقالت الشرطة إن وودز كانت تتسكع حول شركة محلية في بالاتكا مع ابنتها عندما سأل أحد الموظفين وودز عما إذا كانت بحاجة إلى المساعدة، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

 وتابعت الإدارة أن "وودز قالت للمواطنة إنها لا تحتاج إلى أي شيء، لكنها عرضت بيع الطفلو للمواطن مقابل 500 دولار، وعندما رفض المواطن شراء الطفلة، ابتعدت وودز تاركة ابنتها وراءها".

 وأحضر الموظف الطفلة على الفور إلى قسم شرطة بالاتكا.

 وقدم الضباط ومحامي الضحية التابع للوكالة الرعاية للفتاة حتى تولى قسم الأطفال والعائلات رعايتها.

 وقالت الشرطة إن الطفلو تم وضعها في دار رعاية.

 وحصل المحققون على مذكرة اعتقال وتم احتجاز وودز في 7 آذار. وهي محتجزة في سجن مقاطعة بوتنام بكفالة قدرها 255 ألف دولار.

 وممثل عن مكتب المدعي العام لولاية فلوريدا ر.ج. أخبرت لاريزا PEOPLE أنهم "ما زالوا يراجعون القضية ولم يقدموا معلومات أو يرسلوا اكتشافًا".

 وأشار الممثل أيضًا إلى أن "المدعى عليها لن تمثل أمام المحكمة إلا بعد تقديم المعلومات".

( lbc)
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