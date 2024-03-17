في روسيا.. طوف جليدي انجرف بهم وهذا ما حصل معهم!

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أعلنت بلدية مدينة فلاديفوستوك بإقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي إنقاذ 44 صيادا من طوف جليدي انجرف بهم في خليج آمور.وأضافت البلدية أن طوفا جليديا عليه 44 شخصا انجرف بعيدا عن الشاطئ بسبب الريح القوية.وتابعت: "تم إنقاذ 44 شخصا دون وقوع ضحايا أو إصابات". (روسيا اليوم)