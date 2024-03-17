علاقة الأمير ويليام وكيت ميدلتون تعود إلى الواجهة.. اليكم ما كُشف مؤخراً

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لا تزال الشائعات تطال حياة الأمير ويليام وكيت ميدلتون الزوجية بعد إنتشار أخبار عن خيانته لها.ونفى مقربون من الأميرين في تصريح لـ"دايلي ميل" ما ينتشر بشكل نهائي، مؤكدين أن "ويليام وكيت شعرا بالصدمة بسبب الشائعات التي انتشرت حول علاقتهما الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي". كما عبروا عن استغرابهم لما ينتشر من معلومات خاطئة وغير صحيحة.وذكرت الصحيفة أن الضجة الحاصلة على السوشيال ميديا جاءت بعد الصورة العائلية التي نشرتها أميرة ويلز بمناسبة عيد الأم، وبدت فيها من دون خاتم الزفاف. إضافة إلى احداث بعد التعديلات على الصورة عبر الفوتوشوب.هذا وأكدت الـ"دايلي ميل" في تقريرها أن كيت لم تظهر بشكل علني ورسمي بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة في البطن في 16 كانون الثاني الماضي، ولكن من المتوقع أن تظهر العائلة المالكة بصورة جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد الأمير لويس في 23 نيسان المقبل، كتقليد عائلي يتكرر في أعياد ميلاد أطفالهم.