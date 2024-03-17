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مخطوطة نادرة.. عرض مصحف مملوكي ضخم يعود إلى القرن الرابع عشر في مزاد (صورة)

Lebanon 24
17-03-2024 | 11:09
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نظّم دار "أوريينتال" للمزادات العالمية بمناسبة شهر رمضان، مزادا لبيع "فنون العالم الإسلامي".


وضمّ المزاد العديد من القطع الأثرية الإسلامية بينها "مصاحف ومخطوطات قديمة، وقطع أثرية مزخرفة".

وعرض مصحف مملوكي ضخم يعود إلى القرن الرابع عشر - الخامس عشر، قدّر ثمنه أكثر من 42 يورو.
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وتُعد هذه المخطوطة الكاملة للقرآن الكريم بحجمها الضخم، نادرة جدا.

وكان المزاد قد قدم أجزاء من مصحف كوفي يعود إلى شمال إفريقيا أو الشرق الأدنى، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع، وقدر ثمنه ما بين 1000 و 1200 يورو.
 
 
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