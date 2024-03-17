فنان شهير يعتنق الإسلام برمضان.. وفيديو يوثق اللحظة

اعتنق الرابر الأميركي ليل جون، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث، الإسلام خلال تواجده في مسجد الملك فهد بمدينة لوس أنجلوس، وذلك يوم الجمعة الماضي.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لليل جون أثناء نطقه الشهادتين باللغتين العربية والإنكليزية، مرددًا الكلمات وراء إمام المسجد، وبعدها أعلن إمام المسجد أنه الآن منتمٍ للدين الإسلامي، وقام بمعانقته وسط تكبير المصلين.

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ورحَّب المسلمون بجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي بدوره شارك منشورًا عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، كتب فيه: شكرًا لكم إخوتي وإخواني لحبكم المتدفق والإيجابية.



وأصبح ليل جون، ثاني أميركي معروف يعتنق الإسلام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك بعدما اعتنق الكاتب والناشط الأميركي شون كينغ وزوجته الإسلام. (فوشيا)