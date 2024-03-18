الحمل

تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات

الثور

تتلقى خبراً استثنائياً يجعلك سعيداً ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين

Advertisement

الجوزاء

يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين

السرطان

لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي، كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، واحم نقاط ضعفك

الأسد

تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع أحد الممتلكات، إلا أنك تبقى قلقاً، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة

العذراء

أمامك اليوم فرصة ثمينة لاحراز تقدم، تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جواباً أو توضيحاً في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع

الميزان

تحتفل بانطلاقة سارّة وسعيدة لمشروع تحلم به، إنه يوم واعد وممتاز يسوده الانسجام وتباشر تغييرات أو تخطّط لها، وتتلقّى نصيحة مفيدة جداً في هذا الشأن

العقرب

أجواء العمل الجيدة ضرورية بغية التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

القوس

تتغلب على الهواجس الماضية وتتسلق السلّم نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة، حاول أن تجذب الحظ الذي ينتظرك ولا تتخاذل

الجدي

لا تحشر أنفك في مواقف محرجة، ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، والعون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله

الدلو

يحمل هذا اليوم أحداثاً متزاحمة في العمل تشكل ضغطاً عليك، بحيث تفقد السيطرة عليها

الحوت

تركز على أوضاعك المالية وتعيش يوماً ملائماً لكل الأوضاع وتقوم بعملية بيع لملكية أو تطور أسلوباً جديداً في العمل وتحقق النجاحات والأرباح