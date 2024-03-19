الحمل

تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك

الثور

قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك ، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية

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الجوزاء

القمر المكتمل في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غير آمن

السرطان

ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا إحذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة

الأسد

لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم ايجابياً وواعداً يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح

العذراء

تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدماً مهماً

الميزان

وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع

العقرب

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها، فتتوصل إلى ذلك في وقت قياسي وتلفت الأنظار

القوس

تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقوداً، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات

الجدي

القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن زيارة ومهمة أو عن سفر أو عن موعد يفتح أمامك الأبواب وتُحَل جميع الخلافات العالقة

الدلو

تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضاً

الحوت

القمر المكتمل في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتتورط في مسألة غامضة