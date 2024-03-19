Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1176587-638464260838739047.jpeg
Doc-P-1176587-638464260838739047.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
 تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك
الثور
قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك ، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية
Advertisement
الجوزاء
القمر المكتمل في العذراء يولد لك طاقة سلبية وبعض التوتر ويتطلب انسحاباً من مكان غير آمن
السرطان
ترتبك نتيجة مسألة مهنية طارئة، لذا إحذر القيام بمشروع جديد لأنك ستواجه الكثير من المشاكل على صعيد الترويج والإعلان والعلاقات العامة
الأسد
لقاءات وزيارات ويكون هذا اليوم ايجابياً وواعداً يعيد فتح صفحة جديدة مليئة بالفرص والنجاح
العذراء
تطرأ أحداث كثيرة تتعاطى معها بنضج ودبلوماسية، الجو العام يوحي بنتائج سريعة، وتسجل تقدماً مهماً
الميزان
وظف جميع طاقاتك لتقوية المعنويات والأسس والمصالح المهنية، إنه يوم جيد لإقامة الاتصالات والسفر والتوقيع
العقرب
قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها، فتتوصل إلى ذلك في وقت قياسي وتلفت الأنظار
القوس
تحرّك عن سابق تصميم وتخطيط ووقع عقوداً، وقم باتفاقيات وارتباطات، وأقدم على استثمارات، وفاوض وحاور، فالنجاح يرافق هذه الخطوات
الجدي
القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن زيارة ومهمة أو عن سفر أو عن موعد يفتح أمامك الأبواب وتُحَل جميع الخلافات العالقة
الدلو
تتلقى مساعدة ثمينة أو تستشير من هو أكثر منك خبرة، فيسدي لك نصيحة مفيدة وتحقق ما تريد أو ربما تشارك في مؤتمر أو نقاش أيضاً
الحوت
القمر المكتمل في برج العذراء يحيرك ويضعك أمام خيار صعب، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتتورط في مسألة غامضة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:44 | 2024-03-19
02:33 | 2024-03-19
02:06 | 2024-03-19
01:04 | 2024-03-19
00:29 | 2024-03-19
16:00 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24