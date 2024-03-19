Advertisement

منوعات

مفاجأة جديدة.. كيت ميدلتون عدلت صورة للملكة إليزابيت أيضاً

Lebanon 24
19-03-2024 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1176625-638464328860621018.png
Doc-P-1176625-638464328860621018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم الكشف عن صورة معدلة جديدة التقطتها أميرة ويلز كيت ميدلتون للملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع أحفادها، وفقا لوكالة "غيتي" التي فحصت الصورة بعد فضيحة صورة الأميرة في عيد الأم.
وأحدث صورة للعائلة المالكة التي تواجه التدقيق التقطها ميدلتون (42 عاما) في اب 2022 ونشرها قصر باكنغهام في 21 نيسان 2023 لتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي كانت ستبلغ 97 عاما في ذلك اليوم.
Advertisement
 
وفي الصورة، تجلس الملكة الراحلة على أريكة مع 10 من أحفادها داخل قلعة بالمورال.
لكن في ملاحظة جديدة للمحرر، حذرت Getty Images من أن الصورة "تم تعديلها رقميا من المصدر".
وقامت الوكالة بوضع علامة على الصورة بعد إعادة فحص الصور التي نشرتها العائلة المالكة بعد أن اعترف ميدلتون بتحرير صورة عائلية لعيد الأم.
يبدو أن الصورة تحتوي على العديد من الشذوذات كما ذكرت صحيفة "التلغراف".

 
 
ويمكن رؤية أحد أكثر التناقضات الصارخة على جانب التنورة الخاصة بالملكة، حيث يبدو أن النمط المنقوش تم قصه وإعادة وضعه في الصورة.
الأريكة الخضراء التي تجلس عليها الملكة لها انحراف بجوار حفيدة الحفيدة سافانا فيليبس وتحت يد الأمير جورج.
 
 
ويمكن رؤية رقعة من اللون الأسود خلف لون قميص جورج، حيث ينبغي أن يكون نمط فستان ابنة عمه.
 
 
 


وتظهر أيضا بقعة داكنة بجوار أذن الأمير لويس بالإضافة إلى مخطط خشن يكشف عن ألوان أخرى خلف صورته الظلية. ويمكن رؤية شريط آخر من الألوان المتعرجة والعشوائية بجوار ذراع الأريكة مباشرة.
في الأسبوع الماضي، أصدرت وكالات الأنباء الرئيسية تحذيرا لصورة نشرتها ميدلتون لنفسها ولأطفالها الثلاثة بعد أن اكتشفت أنه تم التلاعب بها، وقررت سحبها من التداول.
واعترفت الأميرة لاحقا بتحرير الصورة. وقالت في بيان: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:44 | 2024-03-19
02:33 | 2024-03-19
01:04 | 2024-03-19
00:29 | 2024-03-19
00:00 | 2024-03-19
16:00 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24