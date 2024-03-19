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لـ"تعزيز الصحة العقلية والتخلص من الاكتئاب"... ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه

Lebanon 24
19-03-2024 | 02:44
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اعترف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بأنه يعاني أحيانا من الاكتئاب مما يضطره لتناول العقاقير التي تصنف على أنها مخدرات عامة.
وقال ماسك خلال مقابلة مع الصحفي دون ليمون: "أحيانا يكون لدي نوع من الإرهاق الذهني، والشعور السلبي، كالاكتئاب الذي لا علاقة له بأي أخبار سلبية".
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ووفقا له، فإن تناول مخدر الكيتامين يساعده في هذه الحالة لأنه "يعمل عادة 16 ساعة في اليوم".
وأضاف ماسك: "الكيتامين مفيد في إخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية، كما أنه مفيد لتعزيز صحته العقلية".
وينتمي كيتامين إلى مجموعة من العلاجات تسمى المخدرات العامة، حيث يستخدم في التخدير العام للمرضى قبل وأثناء العمليات الجراحية أو في بعض الإجراءات الطبية المؤلمة حيث يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. (RT)
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