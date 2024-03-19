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بسبب حجمهن الكبير جدا... طرد امرأتين ​​من الطائرة في نيوزيلندا

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:39
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تم إجبار امرأتين في نيوزيلندا على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب حجمهن الكبير جدا.


وتشير صحيفة Mirror، إلى أن الامرأتين تؤكدان أنهن أجبرن على مغادرة الطائرة "لأن حجمهما كبير جدا".


وتقول أنجيل هاردينغ، أجبرنا أنا وصديقتي على مغادرة الطائرة قبل إقلاعها مباشرة، لأن المضيفة لم تتمكن من إعادة مسند الذراع في مقعد الراكب، لأنه كان يرتكز على ذراعي الضخمة جدا، ما سبب لي الألم. وتشير إلى أن تصرف المضيفة كان عدوانيا، وقالت لهن "كان عليكن حجز أربعة مقاعد"، لذلك تدخلت صديقتها في الأمر، وبالتالي أجبرتا على مغادرة الطائرة معا.
ومن جانبها تقول مضيفة الطائرة، في مثل هذه الحالات لا يمكن أن تقلع الطائرة لأنه انتهاك للتعليمات.
 
وقد أحضر ممثل شركة الطيران لهن كرسيين متحركين وعرض عليهن الإقامة والطعام مجانا ودفعت الشركة قيمة تذكرتي السفر أيضا.
وجاء في بيان شركة الطيران: "نحن نسعى لمعاملة جميع الزبائن باحترام وكرامة ونعتذر عن هذه الحادثة السلبية". (RT)
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