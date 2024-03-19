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بعد اتهامها بأنها طرف في خيانة الأمير ويليام لزوجته... صديقة كيت ميدلتون تردّ

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:47
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بعد إنتشار اسمها في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، واتهامها بأنها طرف في خيانة الأمير ويليام لزوجته كيت ميدلتون، خرجت السيدة  روز هانبري عن صمتها لتنفي كل الإدعاءات والأخبار التي يتم تداولها.

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ويبدو أن السيدة البريطانية ترغب في التوقف عن ذكر اسمها وابعادها عن أي رواية خاصة بحياة أمير ويلز، حيث نقلت وسائل إعلامية أجنبية، أن هانبري نفت الشائعات التي تفيد أن غياب أميرة ويلز العلني يرجع إلى علاقة غرامية بينها وبين الأمير ويليام، وذلك بعد أن طرح ستيفن كولبير الفكرة أمام الجماهير.



وإلى ذلك، أكد محامو هانبري واسمها الكامل سارة روز هانبري وعمرها 40 عاماً لموقع Business Insider، أن "كل ما ورد في برنامج The Late Show With Stephen Colbert شائعات كاذبة تماماً"، في حين لم يعلق القصر الملكي على هذه القضية.
يذكر أن اسم روز هانبري عاد إلى دائرة الضوء من جديد بعد مونولوج ستيفن كولبيرت الذي قدمه في برنامجه يوم الثلاثاء الماضي، والذي تطرق خلاله إلى الحديث عن شائعات علاقة تربط بين الأمير ويليام وروز إحدى صديقات كيت السابقات والتي كانت مقربة منها بشكل كبير. (لها)
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