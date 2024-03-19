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جريمة مروعة.. ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:00
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اتهمت محكمة نوتنغهام الجزائي في بريطانيا جيمس أوكونور بتهمة محاولة القتل بعدما طعن والديه ريتشارد وويندي أوكونور في منزلهما المُحاط بالأشجار والذي يعود إلى منتزه وولاتون في نوتنغهام، إذ وتم وُضع الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعيش مع والديه، رهن الاحتجاز بعد الحادث الذي وقع مساء الخميس.

 ومن المتوقع أن يمثُل أوكونور مرّة أخرى أمام المحكمة نفسها للإستماع إليه الشهر المقبل.

 وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، صُعق الجيران بخبر وقوع الجريمة ووفاة الوالدين إذ قال أحدهم أن "ريتشارد وويندي زوجان جميلان عاشا هنا لسنوات عديدة، على الرغم من أنني لم أر ابنهما منذ فترة" مضيفاً "أعتقد أنه لا يزال يعيش هناك لأن سيارته عادة ما تكون هنا".

( lbc)
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