الحمل

تعيش يوماً جيداً تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معلومات مهمة وأخباراً سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني على السواء

الثور

تعيش يوماً حافلاً بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة

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الجوزاء

لاحق عملك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين

السرطان

تتمتع بانطلاقة قوية جداً، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركناً أساسياً في المؤسسة

الأسد

تنشط أفكارك وتسهل تنقلاتك وتكبر الاتصالات، ما يسمح لك بمعالجة موضوع دقيق مع أحد الزملاء، وباستطاعتك حسم الأمور واتخاذ قرارات مصيرية

العذراء