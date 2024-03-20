الحمل
تعيش يوماً جيداً تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معلومات مهمة وأخباراً سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني على السواء
الثور
تعيش يوماً حافلاً بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة
الجوزاء
لاحق عملك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين
السرطان
تتمتع بانطلاقة قوية جداً، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركناً أساسياً في المؤسسة
الأسد
تنشط أفكارك وتسهل تنقلاتك وتكبر الاتصالات، ما يسمح لك بمعالجة موضوع دقيق مع أحد الزملاء، وباستطاعتك حسم الأمور واتخاذ قرارات مصيرية
العذراء
تسند إليك مهام معقدة ترتبك أمامها، كن على قدر كبير من المسؤولية، بل قم بدرس الأمور المطروحة بثقة وعالج المسائل بحكمة وترو وكن حذراً ولا تبعثر طاقاتك
الميزان
تكون مشرقاً وتتحمس لفكرة جديدة تكون الدافع الأكبر لتحقيق الأهداف، قد يطرأ اللامتوقع وتفرح لحدث أو لانفراج، وتتلقى هدية أو تسمع خبراً يسعدك
العقرب
تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، تترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود
القوس
تتمتن أوضاعك، فتبدو قوياً كالفولاذ ومحظوظاً كما لم تعرف من قبل، حتى إنك لست بحاجة إلى جهود كبيرة في العمل لإحراز النجاح
الجدي
القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير، لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة
الدلو
يتكون لديك انطباع سلبي هذا اليوم، فتشعر أن كل شيء يراوح مكانه وأنك غير قادر على تجسيد الأفكار وتفعيل القرارات
الحوت
تجنب المواجهات وابتعد عن التعقيدات، وأعد النظر في بعض المشاريع المتعلقة بالممتلكات أو العقارات او المصالح المشتركة ولا تجازف أو تخاطر