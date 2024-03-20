بالصور: تحديد هوية تمثال عثر عليه عامل بناء شرقي إنكلترا

قالت شبكة أخبار "سي.أن.أن" إن رأس التمثال الروماني الذي اكتشفه عمال بناء في المملكة المتحدة، العام الماضي، يعود إلى ما يقرب من 2000 عام.

واكتشف سائق ماكينة الحفر، كريغ كراولي، الرأس الرخامي لسيدة رومانية في منزل يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في بيتربورو شرقي بإنكلترا العام الماضي أثناء قيامه بأعمال التجديد.

وبعد أسبوعين، تم العثور أيضا على تمثال بالقرب من موقع الاكتشاف الأصلي، وتم تنظيف الآثار وفحصها وإعادة تجميعها بواسطة أحد الحافظين، الذي أرجع التمثال إلى القرن الأول أو القرن الثاني.

🔍👀 A mysterious 1,800-year-old Roman statue found at Burghley!



During the construction of our new visitor car park in spring 2023, digger driver Greg Crawley stumbled upon an the marble head of a Roman Lady…



Now on display inside Burghley House 🤩https://t.co/0gaeWXwRqb pic.twitter.com/19wQDjyWpy — Burghley (@burghleyhouse) March 13, 2024 Advertisement





وأشار خبراء، وفق ما ذكرت "سي.أن.أن" إلى أنه تمت إضافة وتد حديدي إلى التمثال، مما يسمح بتثبيته على تمثال نصفي أو قاعدة - وهو التكيف الذي تم تنفيذه تاريخياً من قبل تجار الآثار الإيطاليين في أواخر القرن الثامن عشر عندما كانوا يبيعون أشياء إلى الأرستقراطيين الذين يسافرون إلى إيطاليا. وأشار خبراء، وفق ما ذكرت "سي.أن.أن" إلى أنه تمت إضافة وتد حديدي إلى التمثال، مما يسمح بتثبيته على تمثال نصفي أو قاعدة - وهو التكيف الذي تم تنفيذه تاريخياً من قبل تجار الآثار الإيطاليين في أواخر القرن الثامن عشر عندما كانوا يبيعون أشياء إلى الأرستقراطيين الذين يسافرون إلى إيطاليا.

وقال كراولي الذي عثر على هذه التحفة "شعرت بصدمة حقيقية عندما انقلب دلو الحفار فوق ما اعتقدت أنه حجر كبير ليكشف عن وجه.. عندما التقطته، أدركت أنه رأس تمثال"، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

وأضاف "لم أصدق عندما أخبروني أنه تمثال من الرخام الروماني.. لقد كان شعورًا رائعًا أن أجد شيئًا قديمًا ومميزًا جدًا.. وبالتأكيد هذا أفضل اكتشاف لي على الإطلاق". (الحرة)