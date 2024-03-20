"دكر بط وكيلو سكر وبامبرز".. جوائز غريبة في دورات رمضان بمصر

من الطرائف التي شغلت المصريين على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية، الجوائز المقدمة للفرق الرياضية الفائزة بدورات كرة القدم المنتشرة في قرى ونجوع مصر خلال شهر رمضان.



"دكر بط"

فقد شهدت دورة رمضانية بقرية "ليث السبع"، في محافظة الدقهلية، حصول أحد اللاعبين على جائزة "دكر بط"، فيما انتشر مقطع فيديو لحظة استلامه الجائزة بشكل واسع.

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"بامبرز أطفال"

كما حصل لاعب آخر على "علبة حفاضات" كجائزة رجل المباراة في دورة منطقة "قولنجيل" في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



"كيلو أرز"

وفي دورة رمضانية بمحافظة الفيوم، حصل أحدهم على جائزة أفضل لاعب وكانت عبارة عن "كيلو أرز".







"كيلو سكر"

فيما شهدت الدورة الرمضانية المقامة بالصالة المغطاة بمحافظة قنا واقعة طريفة أيضا، إذ أهدت اللجنة المنظمة للدورة كيلو سكر جائزة أحسن لاعب.



وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حصول اللاعب على السكر عقب انتهاء المباراة ولاقت الصورة انتشارا واسعا ومكثفا وحفاوة من البعض، مؤكدين أن الجائزة أصبحت ذات قيمة في الوقت الراهن فى ظل اختفاء السكر من الأسواق وارتفاع أسعاره في السوق السوداء. (العربية)