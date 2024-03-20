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بعد 20 عاما من سرقته.. حذاء بقيمة 3.5 مليون دولار يعود لصاحبه

Lebanon 24
20-03-2024 | 10:22
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أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" حذاء مصنوعا من الياقوت، تقدر قيمته بـ3.5 ملايين دولار لمالكه، بعد حوالي 20 عاما على سرقته.

والحذاء الذي ارتدته جودي غارلاند في دور دوروثي غيل في فيلم "ساحر أوز" عاد أخيرا إلى موطنه بعد سنوات من سرقته من متحف مخصص للممثلة في ولاية مينيسوتا.
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وأكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، أنه تم إعادة الحذاء لجامع الأحذية مايكل شو، في المتحف حيث تسلم الحذاء من عملاء المكتب. (الحرة)
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