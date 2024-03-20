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منوعات
في رمضان.. تجارة بيع البهارات والتوابل تزدهر في الجزائر
Lebanon 24
20-03-2024
|
14:45
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تشهد تجارة التوابل والبهارات في الجزائر نموا كبيرا خلال شهر رمضان، وأصبح الإقبال الأكبر على أنواع تتكون من مزيج من التوابل المختلفة، والتي تباع لاستخدامها لطهو أطباق متنوعة.
طوابير وحركة شرائية مرتفعة تشهد إقبالا على محلات بيع التوابل والبهارات في الجزائر خلال شهر رمضان، إذ تصطف النساء أمام هذه المحلات للحصول على أنواع مختلفة من التوابل التي تضفي على قائمة الأطباق المتنوعة نكهة خاصة ينشدها كل متذوق من أفراد العائلة.
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ويقول صاحب أحد المحال في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": لقد أمضيت أكثر من 17 عاما في الهند، حيث أتيحت لي الفرصة لاستكشاف والتعامل مع أنواع مختلفة من التوابل من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى معرفتي بالتوابل المغاربية".
ما يعرف بـالمزيج أو الخليط هو مجموعة من التوابل مجتمعة تعرض كل حسب الطبق المخصص له.
تغييرات عرفتها هذه التجارة من العطارة وفرضت نفسها مؤخرا لما أرجعه كثيرون إلى تزايد من النساء على المطبخ العربي والعالمي أيضا.
وتشير إحدى السيدات إلى سبب زيادة الطلب على هذه التوابل خلال هذا الموسم تحديدا، وتقول: "يجب تحضير التوابل لإضفاء نكهة خاصة ومميزة على الأطعمة".
وتزدهر تجارة التوابل خلال شهر رمضان وخاصة أنها من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحضير أطباق متنوعة خلال الشهر الفضيل على موائد الجزائريين.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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