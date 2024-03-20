أنجبت طفلها في الطائرة.. فحصل على هدية ثمينة!

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في يوم الجمعة 15 آذار 2024، كانت السيدة الهايتية ويلين تولوس والتي تبلغ من العمر 42 عاماً تسافر على متن شركة الطيران الوطنية في المكسيك "Aeroméxico"، في رحلة متجهة من العاصمة مكسيكو سيتي نحو مدينة سيوداد خواريز الحدودية مع أمريكا في شمال المكسيك.بعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة بدأت السيدة ويلين تشعر بانقباضات في الرحم، ولحسن حظها فإنّ زوجها ديوميتي سانتيل كان يرافقها في تلك الرحلة.حاولت السيدة التي فرت مؤخراً رفقة زوجها من دولة هايتي الغارقة في أعمال العنف، أن تضبط نفسها وتتحمل تلك الآلام إلى حين هبوط الطائرة، لكنها لم تتمكن من ذلك.وبحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإنه ولحسن حظ السيدة الهايتية كان من بين الركاب طبيبة تدعى "ليتيسيا أوليفاريس"، ساعدت الأم في ولادة طفلها وهي في الجو دون أي مشاكل تذكر.وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، فإنّ شركة الطيران الوطنية المكسيكية كشفت عن هدية غير متوقعة قدمتها للطفل المولود على متن إحدى طائراتها.والهدية هي عبارة عن 90 رحلة جويّة مجانية للطفل، وذلك كون الشركة كانت تحتفل في ذلك اليوم بالذكرى الـ90 لتأسيسها.وقالت الشركة في بيان لها: "تشكر الشركة الأطباء على احترافيتهم وتُقدّر العمل الاستثنائي لطاقم المضيفات والطيّارين، ونود كذلك التأكيد على أنَّ سلامة العملاء ومعاونيهم هي أولويتنا القصوى".(عربي بوست)