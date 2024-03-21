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النيران تشتعل بمنطاد إثر اصطدامه بأسلاك كهرباء... وهذا ما حدث للركاب (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2024 | 01:48
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اصطدم منطاد بأسلاك كهرباء على طريق سريع في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأميركية، وتم التقاط الحادث بواسطة كاميرا تابعة لوزارة النقل.
وفي الفيديو يمكن رؤية المنطاد آتيا من بعيد ليلامس الأسلاك كابل الكهرباء ذات التوتر العالي، لتتطاير عندها الشرارات.
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وقالت شرطة روتشستر إن المنطاد كان يحاول الهبوط في أحد الحقول عندما دفعته عاصفة من الرياح إلى خط الكهرباء. وكان هناك ثلاثة ركاب داخل السلة، وأبلغ عن إصابة اثنين منهم بجروح طفيفة.
كما أدت الأسلاك المشتعلة إلى إشعال حريق في العشب حينما كان العمال يحاولون إخماد الحريق المشتعل في المنطاد. (RT)
 
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