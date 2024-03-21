Advertisement

منوعات

الثاني في يومين.. اكتشاف نفق سري بين قرغيزستان وأوزبكستان

Lebanon 24
21-03-2024 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1177453-638466147329285043.jpeg
Doc-P-1177453-638466147329285043.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشفت الشرطة القرغيزية نفقين تحت الأرض في يومين، يؤديان من منازل السكان المحليين إلى أوزبكستان، ويستخدمان لتهريب العملة والبضائع.


واشار المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الداخلية لمقاطعة جلال آباد، إلى أن رجال شرطة قرغيزستان اكتشفوا في منزل خاص، مدخلا سريا لنفق تحت الأرض يؤدي إلى أوزبكستان.
Advertisement
ووفقا للمكتب، عثر على المدخل السري للنفق يوم 20 اذار الجاري في غرفة بمنزل أحد سكان بلدة بك آباد عمره 41 عاما. وهذا النفق مزود بإضاءة كهربائية وسلم خاص ومجهز بكافة مستلزمات عبور الحدود ونقل البضائع بصورة غير شرعية.
وقد حفر النفق على عمق 12.5 متر وطوله 350 مترا وارتفاعه 2.2 متر وعرضه 1 متر.
يذكر أن رجال الشرطة عثروا قبل يوم في منزل شخص آخر عمره 38 عاما بنفس البلدة على نفق آخر عمقه 15م وطوله 130 م وارتفاعه 1.7م.

ويشير مصدر في المكتب الإعلامي إلى أن رجال الشرطة يكتشفون بين فترة وأخرى هذه الأنفاق التي يستخدمها المجرمون لتهريب البضائع والعملات. ويحكم على أصحابها بالسجن 6-8 سنوات. (RT)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:26 | 2024-03-21
03:04 | 2024-03-21
01:48 | 2024-03-21
01:37 | 2024-03-21
00:52 | 2024-03-21
00:00 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24