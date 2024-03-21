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في مصر.. مدرس فيزياء متهم بقتل طالبه يفجر مفاجأة بالمحكمة

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:20
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فجر مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف بمحافظة الدقهلية المصرية، مفاجأة خلال المحكمة بعد أن طالب أن تتم معاقبته بأشد العقاب على فعلته.
وكان مدرس الفيزياء (26 عاما) خطف طالبه إيهاب أشرف عبد العزيز (16) في البداية في محاولة لابتزاز أسرته، حتى قام بقتله وقطع جسده لأشلاء.
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وصدم المتهم كل الحاضرين في قاعة المحكمة، حيث وجه حديثه للقاضي قائلا: "أنا لازم أتحاسب على قتل إيهاب حساب شديد، وأنا مش مدرس فيزياء أنا لسه بدرس وساقط في مادة".
ولم يحضر مع المتهم محام، فقررت المحكمة انتداب محام له للترافع عنه في الجلسة المقبلة.
وقال أشرف عبد العزيز، والد الطالب، عقب تأجيل الجلسة، إنه يثق في القضاء المصري وعدالته وأن حق نجله لن يضيع، مشيرا إلى أن "المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500 ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه".
وفي شباط الفائت، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من العثور على الجزء العلوى من جسد الطالب إيهاب عبد العزيز، بعد أن عثر على الجزء السفلي وقت اختفائه في 13 شباط بأحد المصارف في محافظة الدقهلية.

وبعد 9 أيام تمكنت السلطات من توقيف الفاعل الذي تبين أنه أستاذ الطالب. (RT)
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