Advertisement

منوعات

بالصور- بعدما أهانها رجل عبر تطبيق المواعدة... شابة تخسر الكثير من وزنها

Lebanon 24
21-03-2024 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1177508-638466240046750797.jpg
Doc-P-1177508-638466240046750797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فقدت ألكسندرا أولفيريش عشرات الكيلوغرامات من وزنها بعد إهانة وجهها لها شخص غريب عبر تطبيق المواعدة "تيندر"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وبدأت ألكسندرا رحلتها لإنقاص الوزن بعد ملاحظة صادمة وجهها لها رجل عبر موقع المواعدة بعدما رفضته بأدب، حيث قال لها "امرأة ضخمة مثلك يجب أن تكون محظوظة لأن رجلا ما أبدى اهتمامًا نحوها".
Advertisement

وقالت ألكسندرا إنها كانت دائمًا نحيفة، ولكن وزنها بدأ يتزايد بالفعل خلال العشرينات من عمرها.

وفي سن الرابعة والعشرين، دخلت ألكسندرا في اكتئاب حاد لدرجة أنها لم تتمكن من مغادرة المنزل وقالت إن مضادات الاكتئاب التي وصفها لها الطبيب لم تساعد، وهذا ما ساهم في زيادة وزنها بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تناولها كميات كبيرة من الوجبات السريعة.
 


وبعد اتباع أنظمة غذائية مختلفة، وجدت ألكساندرا أنها لا تستطيع أبدًا تغيير وزنها، ولكنها لم تستسلم وبدأت في المشي يوميًا وحرق 2000 سعرة حرارية.
 


وتحكمت في حصصها الغذائية ودمجت الكثير من البروتين والخضروات ضمن نظامها الغذائي.

وفي غضون عام، خسرت ألكسندرا وزنها الزائد، وبدأت لاحقا في الرقص على العمود في المنزل خمس أو ست مرات في الأسبوع.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:20 | 2024-03-21
04:35 | 2024-03-21
03:26 | 2024-03-21
03:04 | 2024-03-21
01:48 | 2024-03-21
01:37 | 2024-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24