بالصور- بعدما أهانها رجل عبر تطبيق المواعدة... شابة تخسر الكثير من وزنها

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فقدت ألكسندرا أولفيريش عشرات الكيلوغرامات من وزنها بعد إهانة وجهها لها شخص غريب عبر تطبيق المواعدة "تيندر"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.وبدأت ألكسندرا رحلتها لإنقاص الوزن بعد ملاحظة صادمة وجهها لها رجل عبر موقع المواعدة بعدما رفضته بأدب، حيث قال لها "امرأة ضخمة مثلك يجب أن تكون محظوظة لأن رجلا ما أبدى اهتمامًا نحوها".وقالت ألكسندرا إنها كانت دائمًا نحيفة، ولكن وزنها بدأ يتزايد بالفعل خلال العشرينات من عمرها.وفي سن الرابعة والعشرين، دخلت ألكسندرا في اكتئاب حاد لدرجة أنها لم تتمكن من مغادرة المنزل وقالت إن مضادات الاكتئاب التي وصفها لها الطبيب لم تساعد، وهذا ما ساهم في زيادة وزنها بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تناولها كميات كبيرة من الوجبات السريعة.