يعود إلى 470 مليون سنة... شاهدوا هذا المخلوق الغريب في أميركا (صور)

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وثقت صور نشرتها هيئة الحياة البرية في أوكلاهوما الأميركية، مخلوقًا غامضًا غريبًا في بحيرة الولاية، بعد أن كشفها سكان محليون.وحذر مسؤولو الحياة البرية، السكان المحليين، قائلين إن هذه المخلوقات ستظهر بأعداد كبيرة هذا الصيف.وانتشرت صورة المخلوق الغريب، الذي يبدو كأنه مجموعة من العقد الكبيرة، تشبه إلى حد كبير القرون.وأثارت هذه الصور مخاوف السكان، حيث بدأ بعضها ينسبها إلى الفضاء الخارجي.وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طمأن المسؤولون الناس بأن هذه الحيوانات التي تسمى "البريوزوا" كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين، وتُظهر السجلات الأحفورية أنها تعود إلى ما يصل إلى 470 مليون سنة.وتتغذى هذه الحيوانات على العوالق النباتية والبكتيريا الموجودة في الماء.وتعيش "البريوزوا" فقط في المياه التي تزيد درجة حرارتها على 16 درجة مئوية، ولهذا السبب من المتوقع ظهور المزيد منها في الأشهر المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف.