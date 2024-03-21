لدغة ثعبان تُودي بحياته.. كان يحاول إنقاذ عائلته وهذا ما حصل

تُوفي جيرومي بروكس بعد تعرّضه للدغة ثعبان أثناء محاولته إنقاذ أحد أفراد أسرته في كوينزلاند في أستراليا، يوم الثلاثاء.

وتعرّض بروكس للعضّ عدةّ مرّات على ذراعه اليُسرى من قبل ثُعبان بُني شرقي سام يُعرَف أنّه ثاني أكثر الثعابين السّامة في العالم.

وفي التفاصيل، تم استدعاء بروكس من قبل أحد أقربائه في مركزٍ لرعاية الأطفال، على الرغم من أنّه غير محترف في صيد الثعابين، إلا أنّه ذهب للقبض على الثعبان وتعرّض للعضّ ثلاث مرّات، ثمّ عاد بالسّيارة إلى منزله في ديراغون حاملاً الثعبان في حقيبته ليُخبر زوجته بالحادث، والتّي حاولت إنقاذ حياته عن طريق تضميد ذراعه وإجراء عمليّة الإنعاش القلبي له بمُجرّد أن فقد وعيه.

وتم استدعاء المسعفون إلى منزل بروكس في تَمام السّاعة الثالثة بعد الظهر، إلّا أنّه أُصيب بسكتة قلبيّة نُقل على أثرها إلى مستشفى جامعة تاونسفيل في حالة حرجة، حيثُ توفي مساءً.

ونصحت مديرة منطقة تاونسفيل في كوينزلاند بولا مارتين الأشخاص الذّين تعرّضوا للعضّ من الثعابين، بتطبيق الإسعافات الأوليّة الأساسيّة وتثبيت مكان اللدغة باستخدام ضمادات ضاغطة، وتبليغ السُّلطات المعنيّة بهذا الأمر.

( lbc)