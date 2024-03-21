من داخل أحد "فنادق الكلاب"... سرقة مبلغ كبير وهذه هويّة الفاعلين

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن في محافظة الجيزة المصرية في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب في منطقة كرداسة والقبض على اللصوص.





وتبيّن أن اثنين من العمال في الفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.

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