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من داخل أحد "فنادق الكلاب"... سرقة مبلغ كبير وهذه هويّة الفاعلين

Lebanon 24
21-03-2024 | 13:13
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نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن في محافظة الجيزة المصرية في استعادة خزنة عقب سرقتها من داخل أشهر فندق لاستضافة الكلاب في منطقة كرداسة والقبض على اللصوص.


وتبيّن أن اثنين من العمال في الفندق وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وأرشدا عن مكان الخزنة والأموال وتم استعادة المسروقات وتحرير محضر بالواقعة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ المبلغ المسروق من داخل الخزنة هو 30 ألف دولار ومليون جنيه. (العربية)
 
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