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توقّعت وفاة أحد أزواجها السابقين... ليلى عبد اللطيف: لا أعرف كيف يأتي إليّ الإلهام

Lebanon 24
21-03-2024 | 17:11
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نفت ليلى عبد اللطيف، وجود أي علاقة تربطها بالماسونية أو تسخير الجن، مؤكدة براءتها من هذه الاتهامات التي واجهتها، مؤخرًا.
 
 
وأكدت خلال حوارها في برنامج "العرافة" اعتمادها على إلهام قوي بالأحداث، وعدم امتالكها لأي قدرات خارقة.
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وقالت عبد اللطيف: "أنا بريئة تمامًا من هذه الادعاءات. والداي كانا مؤمنين ولم يعلنا عن أية قدرات خارقة، وأنا ما زلت أؤمن بالصوم وأدين بمبادئ ديني".


وأضافت: "لا أعرف كيف يأتي إليّ الإلهام، ولا يمكن لأحد سوى الله أن يعرف هذا الأمر".

وتحدثت عبد اللطيف أيضًا عن توقعاتها السابقة، موضحةً أنها توقعت وفاة أحد أزواجها السابقين بسبب مشاكل صحية كانت تشعر بها مسبقًا، وكذلك تنبأت بوفاة شخصية عامة أخرى، مشيرةً إلى أن الناس أطلقوا عليها لقب "صاحبة الإلهام الخارق" بناءً على هذه التوقعات. (فوشيا) 
 
 
 
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