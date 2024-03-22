بالفيديو.. ظهور اثنين من "الكومودو" على طريق رئيسي في مصر

تداول رواد مواقع التواصل فيديو مرعب لصراع بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر.

وكشف الفيديو خروج اثنين من تنين الكومودو وتصارعهما بجانب طريق رئيسي وبالقرب من حقول زراعية ما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة الذي تصادف مرورهم على الطريق.

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وسخر مصور الفيديو من قيام أحد المزارعين بملاحقة الكومودو بعصا دون خشيته من الإصابة بأذى أو ربما لعدم معرفته بأن الكومودو متوحش ومفترس.

وتساءل رواد التواصل عن سبب ظهور الكومودو في هذه المنطقة وخروجه على طريق رئيسي كما طالبوا السلطات بملاحقته لتجنب إصابته للحيوانات والبشر والأطفال.

وقبل أيام أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول شرق العاصمة المصرية القاهرة حيث فوجئ سكان المنطقة بتجوله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.

وتمكن الأهالي بمساعدة الأجهزة الأمنية في الإمساك بالأسد والسيطرة عليه، وتسليمه لوزارة الزراعة. (العربية)