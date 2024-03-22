امرأة تتقدم بدعوى ضد زوجها بتهمة السب وسلب مصوغاتها.. اليكم التفاصيل

تقدمت سيدة مصرية بدعوى حبس وتبديد ضد زوجها أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.

وقالت الزوجة في دعواها إنها بعد زواج استمر لسنوات طردها زوجها من المنزل دون أن يعطيها شيئا من مستحقاتها ومنقولاتها وذهبها المقدر بنصف كيلو ذهب بعد أن استولى عليه بحجة مروره بضائقة مالية.

وأفادت بأن زوجها أجبرها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية تحت التهديد.

وأضافت الزوجة أنها لم تر أولادها بسبب تعنته بعد أن منعهم من الحديث معها وشوه سمعتها واعتدى على شقيقها بالضرب عندما ذهب إليه لحل الخلاف بشكل ودي.

وحررت الزوجة بلاغا ضده لإثبات ما لحق بها من أضرار بسبب عنفه ولاحقته بـ 7 دعاوي حبس لرفضه سداد حقوقها الشرعية ودعوى سب وقذف وتشهير ودعوى تعويض، كما طالبت بحبسه بعد تبديده مصوغاتها.

( روسيا اليوم)