Advertisement

منوعات

مثيرة للاشمئزاز.. هذا ما فعلته مدرسة لمنع طلابها من استخدام المرحاض

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1178059-638467400408448640.jpg
Doc-P-1178059-638467400408448640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت مدرسة فوكسفورد الثانوية في لونغفورد بريطانيا، طلابّها بعد تركيبها أبوابٍ قفصيّة لمنعهم من استخدام المرحاض أثناء الحُصص المدرسيّة، الأمر الذي أثار غضب الطُلاب وذويهم، إذ وصفها أحدهم بأنّها "مثيرة للاشمئزاز".

 ولفت إيان وارد، وهو جدّ لستّة طلاب في المدرسة المذكورة، إلى أنّ أحفاده شعروا "بالاستياء" من التغيير الحاصل، واصفاً إيّاه بأنّه "خاطئ تمامًا". ولفت في السّياق نفسه، إلى أنّ المدرسة قامت بتركيب الأبواب في 6 آذار، وأبقتها مُغلقة لمنع الطلاب من استخدام المرحاض أثناء الدُروس.

 وقال متحدّث باسم مدرسة فوكسفورد، وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل": "لقد قمنا مُؤخرًا بتركيب أبواب معدنيّة في المراحيض"، مُشيراً إلى أنّها "ليست أقفاص كما يزعم الطلاب بالإضافة إلى أنّه يتّم فتحها قبل المدرسة وبعدها، وكذلك في أوقات الاستراحة والغداء".

( lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:22 | 2024-03-22
13:30 | 2024-03-22
10:37 | 2024-03-22
07:44 | 2024-03-22
06:09 | 2024-03-22
05:50 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24