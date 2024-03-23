إنتبهوا.. هذه الأبراج لا تُسامح ولا تُعطي فرصة ثانية

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إذا تسببت لهذه الأبراج بالأذى، فلن تحصل على فرصة ثانية وسوف تتغير علاقتك معهم بشكل عميق نتيجة لذلك أو حتى انقطاع كامل في التواصل. هم لا يمكنهم المسامحة ولا تخليص قلوبهم من الاستياء. من هي هذه الأبراج؟برج الحمليعتبر مولود الحمل أي شخص ألحق به الأذى عدواً. ولا يهم نوع العلاقة التي كانت تربطه معه في الماضي. حتى لو قرر أنه يريد أن يسامح، سيكون من الصعب جداً عليه أن يفعل ذلك. إنه من أبراج ترى أن التسامح ضعف ولا يمكن أن تعطي فرصة ثانية. إهانته لديها القدرة على تدمير كل شيء. لن ينسى الخطأ الذي حدث له لفترة طويلة جداً. في معظم الحالات، لا يتمكن من المضي قدماً من التجربة لأنه يعيشها باستمرار. إنه قادر على إخفاء الاستياء لفترة طويلة جداً.برج الثورلا يسامح مولود الثور بسبب مبادئه. يرى أن كل عمل يجب أن يكون له نوع من العواقب. لديه مبادئ توجيهية محددة للغاية، والجميع يتبعونها بدقة. حتى لو كان حدسه يخبره بالتخلي عن شيء ما، فلن يخالف قواعده لصالح أي شخص. نظراً لأنه عادةً ما يكون متزناً للغاية وواثقاً من نفسه واجتماعياً، فإن الاستجابة التي يقدمها قد تكون مفاجأة للكثيرين. بغض النظر عن مدى حبه للآخرين. يختار نفسه على أي شخص وبمجرد كسر ثقته لا يوجد عودة لأنه لا يثق أو يحب بسهولة.برج العذراءيميل مولود العذراء إلى أن يكون منظماً للغاية. العقل هو الذي يحركه، ويشير العقل إلى أن أفضل طريقة للتعلم هي من خلال الخبرة. ليس لديه مساحة كبيرة في حياته لإيواء الاستياء. إنه ببساطة يقطع العلاقات مع الشخص الذي لم يعود يرغب في وجوده في حياته وهو من أبراج ترى أن التسامح ضعف ولا يمكن أن تعطي فرصة ثانية. قد يخطئ مرة واحدة فقط، ولكن إذا خانه شخص ما، فعادةً ما يتم إزالة هذا الشخص من حياته تماماً وبشكل دائم ويعتقد أن الشخص الذي ظلمه لم يعد يستحق ثقته.برج العقربمولود برج العقرب حساس وعاطفي ومستعد لبذل جهود كبيرة من أجل الأشخاص الذين يهتم بهم ويضحي من أجلهم. بالنسبة له، إنه من أبراج لا تغفر أبداً ولا تعطي فرصة ثانية لمن يسيء إليه عمداً وليس هناك مجال للتعاطف. يتحمل قدراً كبيراً من الألم إذا لم يقدره شخص آخر، أو عامله بشكل سيئ أو استغله أو لم يظهر الامتنان تجاهه. بالإضافة إلى ذلك، سيتأكد من أن الجاني يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله ويعاني نتيجة لذلك.برج الدلوعندما يتعرض مولود الدلو للظلم من قبل شخص آخر، فإنه ينسحب إلى نفسه ويتجنب أي اتصال. إنه لا يريد أي تفسيرات ولن يقبل أي مبررات. عادةً ما يكون الأمر قد انتهى تماماً بالنسبة له، فهو من أبراج ترى أن التسامح ضعف ولا يمكن أن تعطي فرصة ثانية. ونتيجة لذلك، فإنه كثيراً ما يعاني من القلق الناتج عن الاضطرار إلى المسامحة والثقة مرة أخرى. إنه يفضل الحفاظ على مسافة لتجنب التعرض لهذا الألم مرة أخرى. (الجميلة)