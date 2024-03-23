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طلبت مشروبات غازية... وما حصلت عليه بالمقابل غير متوقع! (صورة)

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:00
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واجهت معلمة بريطانية تُدعى اميلي موقفا قاسيا بعد طلبها مشروبات غازية من مطعم، ولكنها استلمت إهانة مكتوبة على مذكرة التسليم بعدما طلبت عبوتين من المشروب.

وكانت إميلي تستمتع في المنزل مع والديها عندما قررت الاسترخاء بعد أسبوع طويل من العمل وطلبت بعض المشروبات الغازية.
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وفي غضون دقائق، وصل طلبها ولكن المشروب لم يكن الشيء الوحيد الموجود ضمن علبة التسليم، حيث صُدمت إميلي عندما اكتشفت ملاحظة مدونة.

وكتبت مجموعة من الموظفين بعيداً عن مهنية الأخلاق: "استمتعي بطعامك، أيتها الكسولة" بالإضافة إلى وجهين مبتسمين مع الجملة.
 
 
 
 
وعلى الرغم من أن الكلمتين الأخيرتين كان قد تم شطبهما، إلا أن كلمات الرسالة كانت لا تزال واضحة.

وردا على منشورها، قدّمت إدارة المتجر اعتذارا إلى إميلي بعدما وصفت هذا التصرف بالقبيح وغير المقبول، كما قدّمت لها وجبة طعام مجانية كمبادرة لقبول الاعتذار.(lbci)


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