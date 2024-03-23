الحمل

أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق

الثور

يوم مهمّ تطرأ خلاله احداث لا تُنتسى، ويحمل إيجابيات ويدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة

الجوزاء

يوم مثقل بالاعباء، قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتر أو قلق عابر

السرطان

واكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، تناقش بذكاء ومهارة وتنجح في تقريب وجهات النظر

الأسد

لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك

العذراء

تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة

الميزان

يتحقّق حلمك وتحصل على ترقية أو جائزة أو مكافأة وتكون متفوّقاً على معظم زملائك، أنت أهل للثقة ولا بدّ من أن تثير حسد بعضهم

العقرب

القوس

تنجز أعمالك قبل أوانها، وتسوي مسألة قديمة بطريقة إيجابية فتطير من الفرح، وتتلقى مبالغ من المال كنت قد أهملتها أو يئست من نيلها

الجدي

تدخل مرحلة من التحرر والانسجام وتتزود ما يلزم من معنويات لكي تشق طريقك بسلام، حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور

الدلو

يجب أن تعرف أنّ الأيام الأكثر حظاً هي التي توصلك إلى شاطئ الأمان، فلا تجازف في أيام أخرى!

الحوت

تشعر بثقل الأعباء، وتصطدم بمشكلة مهنية وتواجه وضعاً محرجاً أو مواجهة، عليك أن تدرك خلالها ما تقول

لا تكن قاسياً في قراراتك المهنية، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشكلات ليست في مصلحتك