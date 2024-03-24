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قتل صديق عمره رميا بالرصاص.. لن تصدقوا السبب

Lebanon 24
24-03-2024 | 02:15
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حُكم على رجل من أتلانتا بالسجن مدى الحياة بعد إطلاق النار على صديق عمره مما أدى إلى مقتله بسبب دين قدره 35 دولارًا.

 وفي التفاصيل، أدين ريكي كارتر في المحكمة العليا لمقاطعة ديكالب منذ أيام وحكم عليه القاضي تانغيلا باري بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى خمس سنوات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ديكالب يوم الثلاثاء.

وأطلق كارتر النار على كوينلان باركر وقتله في 28 كانون الثاني 2022. واستجابت الشرطة لنداء شخص أطلق النار على شقة في أتلانتا، وعثرت على باركر، 48 عامًا، ميتًا متأثرًا بطلق ناري في صدره.

 وقبل وفاة باركر، وصل كارتر إلى شقته، حيث كانت زوجته وابنة زوجته أيضًا في ذلك الوقت. دخل "الأصدقاء القدامى" في جدال حول الأموال التي اقترضها باركر من كارتر "قبل أسابيع قليلة"، وفقًا للبيان، وبدأت ابنة باركر في تسجيل المشاجرة على هاتفها بعد أن "سمعت صراخًا".

 ووفقا للبيان، رأت زوجة باركر كارتر يسحب "مسدسا أسود صغيرا" ثم سمعت طلقة نارية. حاول كارتر ادعاء الدفاع عن النفس، ولكن في التسجيل الذي التقطته ابنة باركر، يمكن رؤية باركر "يتراجع عن كارتر قبل أن يفتح النار"، وفقًا للبيان.

 وأجرت زوجة باركر الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها قبل وصول المسعفين لكنه لم ينج من إصابته بطلق ناري. وبحسب البيان فإن باركر يدين لكارتر بمبلغ 35 دولارًا.

( lbc)
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