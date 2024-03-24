16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
منشطات قضت على حياة لاعب كمال أجسام عربي
Lebanon 24
24-03-2024
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي لاعب كمال الأجسام المصري، أيمن مجدي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة مساء السبت بسبب جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.
ونقل مجدي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
Advertisement
وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة".
وأضاف: "ما إن تحسنت حالته الصحية حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس".
وأوضح الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
Lebanon 24
بغياب إبنتها... ملكة جمال لبنان السابقة احتفلت بأحد الشعانين مع طليقها مُقدّم البرامج
09:00 | 2024-03-24
24/03/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة الصويري... من كان داخل السيارة المُستهدفة؟ (فيديو)
07:41 | 2024-03-24
24/03/2024 07:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
Lebanon 24
الأمطار عائدة اليوم.. والأب إيلي خنيصر يكشف مفاجأة غير متوقّعة عن الطقس في هذا التاريخ
06:33 | 2024-03-24
24/03/2024 06:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
Lebanon 24
إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!
04:15 | 2024-03-24
24/03/2024 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
Lebanon 24
برفقة خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم احتفلت بـ"الشعنينة" (صور)
10:00 | 2024-03-24
24/03/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:55 | 2024-03-24
قرب موسكو: مزحة متعلقة بالـ"متفجرات" أجّلت رحلة طائرة.. ما السبب؟
15:05 | 2024-03-24
في مصر: اختفاء منصة للمراهنات.. الأموال تبخرت!
13:55 | 2024-03-24
سباق "رالي" يتحول إلى كارثة.. ما حصل مع السائق خطير
11:23 | 2024-03-24
خبر وفاة محمد أثار حزناً كبيراً... هذا ما نشره قبل ساعتين من رحيله!
10:12 | 2024-03-24
فضيحة الفيديو الجنسي لعميد كلية... ماذا كشف رئيس الجامعة بشأنها؟
08:56 | 2024-03-24
للمهتمين بشراء منزل.. البيت بيورو واحد فقط في هذا المكان
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
25/03/2024 01:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
25/03/2024 01:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
25/03/2024 01:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24