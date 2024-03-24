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منشطات قضت على حياة لاعب كمال أجسام عربي

Lebanon 24
24-03-2024 | 16:40
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توفي لاعب كمال الأجسام المصري، أيمن مجدي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة مساء السبت بسبب جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.

ونقل مجدي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
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وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة".
 
وأضاف: "ما إن تحسنت حالته الصحية حتى تدهورت مرة أخرى وشعر بإعياء شديد وظل ينطق في الشهادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس".

وأوضح الأطباء أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية حادة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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