منشطات قضت على حياة لاعب كمال أجسام عربي

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توفي لاعب كمال الأجسام المصري، أيمن مجدي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة مساء السبت بسبب جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة.ونقل مجدي إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لحظة وصوله إلى المستشفى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.وقال والد مجدي في تصريحات تلفزيونية إن "ابنه أصيب منذ نحو 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية، وخضع لإجراء المنظار الذي كشف إصابته بقرحة شديدة".