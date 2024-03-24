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منوعات
عاصفة مغناطيسية شديدة تضرب الأرض خلال ساعات.. ما تأثيراتها؟
Lebanon 24
24-03-2024
|
20:02
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أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي تنبيهاً بخصوص العاصفة المغناطيسية بعد أن سجلت الأقمار الصناعية لمراقبة الشمس توهجاً شمسياً ثم تياراً عالي السرعة للثقب الإكليلي.
وتوالت التحذيرات من أن العاصفة قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية وأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية وستكون أضواء الشفق القطبي التي لا تظهر إلا عند القطبين واضحة في سماء أوروبا وآسيا.
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وطمأن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي في الولايات المتحدة أنه لن يكون هناك تأثيرات سلبية من العاصفة الشمسية على الكوكب وعلى الجمهور الاطمئنان لهذا الأمر، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء من قبلكم، عليكم البقاء على اطلاع بشكل صحيح بتطور العاصفة فقط.
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