ابنة العامين سقطت من الطابق الرابع.. فيديو يوثق ما حدث

سقطت الطفلة رتال، التي تبلغ من العمر عامين فقط، من الطابق الرابع في مدينة عفيف بمنطقة الرياض وسط السعودية، لكنها نجت بأعجوبة في واقعة تكاد تكون نادرة إلى حدٍ ما.



فقد أوضح مطيع المرشد، والد الصغيرة التي انتشرت مقاطع مصورة توثق الحادث المروع الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية ما جرى. وقال في تصريحات للعربية.نت "إن زوجته وطفلتيه كنّ في إحدى غرف الدور الرابع التي تجتمع فيها نساء العمارة كالعادة في إطار تبادل الزيارات الاجتماعية بينهن، بيد أن شقيقتها أثناء ممارستها اللعب فتحت نافذة في القاعة لم تتوافر فيها أي وسائل للحماية تمنع السقوط".



ليحدث ما لم يكن في الحسبان، وسقطت رتال وسط عدم انتباه النساء اللاتي اجتمعن في تلك الغرفة، وفق ما قال الأب.



كما أضاف أنه كان في مهمة عمل في الرياض حين وقعت الحادثة، ثم أبلغ بها عند الساعة الثانية فجراً، من قبل حارس العمارة.

متداول: طفلة تسقط من الدور الرابع في #عفيف وتنجو بأعجوبة pic.twitter.com/uXUgs6Wgl8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 24, 2024 Advertisement

"نجت بمعجزة"

ولفت إلى أنه بمجرد علمه بالخبر عاد إلى عفيف في حالة خوف ورعب شديد، إذ لم يتخيل ما يمكن أن يحدث لابنته.



إلى ذلك، أكد أنه ما زال قلقاً على رتال رغم إجراء تحاليل، مشيراً إلى رغبته في إعادة الفحوص من أجل الاطمئنان عليها.(العربية)



