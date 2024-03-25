ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

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في الجزء الثاني من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "النهار"، واصلت ليلى عبد اللطيف تنبؤاتها عن العديد من الأحداث المحلية والعالمية.وقالت ليلى عبد اللطيف: "أستطيع توقع الأشياء منذ الطفولة وحينما كنت أبلغ من العمر 12 عاماً، توقعت وفاة جدي وخطيبي، وبالفعل تحققت هذه الأمور".ونفت عبد اللطيف علاقتها بالاستخبارات أو التخطيط، مدللة على ذلك بتساؤلات هل هم الذين أخبروني بزلزال المغرب وليبيا أو فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية".وأضافت: "إذا كنت مع الماسونية كنت هبقى برة لبنان ومش قاعدة فيها وواخدة بيت وعايشة فيه برة، أنا معنديش باسبور أجنبي، عندي باسبور لبناني وباسبور مصري فقط".أما عن بسمة وهبة، فتوقعت عبد اللطيف وفاتها بعد 20 عاما، وقالت: "أنا شوفت إن فاضلك 20 سنة"، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: "بس صحتي وحياتي مابتقولش كدة، وردت عليها ليلى مرة أخرى قائلة: "اللي عند الله مش عند حد وده إلهام وهتجوزي ولادك التلاتة وهتشوفي أحفادهم".وأكملت: "متخافيش من حاجة كلنا بنمر بأشياء صحية، الشيء الخطر راح، ومتخافيش من شيء خطر هيجيلك، صحتك وأولادك أهم شيء، أنا شايفة أن مفيش خطر هيكون على صحتك، وهتفرحي بأولادك الثلاثة وأحفادهم." (نواعم)