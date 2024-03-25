Advertisement

منوعات

ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2024 | 01:53
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الجزء الثاني من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "النهار"، واصلت ليلى عبد اللطيف تنبؤاتها عن العديد من الأحداث المحلية والعالمية.  

وقالت ليلى عبد اللطيف: "أستطيع توقع الأشياء منذ الطفولة وحينما كنت أبلغ من العمر 12 عاماً، توقعت وفاة جدي وخطيبي، وبالفعل تحققت هذه الأمور".
Advertisement

ونفت عبد اللطيف علاقتها بالاستخبارات أو التخطيط، مدللة على ذلك بتساؤلات هل هم الذين أخبروني بزلزال المغرب وليبيا أو فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وأضافت: "إذا كنت مع الماسونية كنت هبقى برة لبنان ومش قاعدة فيها وواخدة بيت وعايشة فيه برة، أنا معنديش باسبور أجنبي، عندي باسبور لبناني وباسبور مصري فقط".

أما عن بسمة وهبة، فتوقعت عبد اللطيف وفاتها بعد 20 عاما، وقالت: "أنا شوفت إن فاضلك 20 سنة"، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: "بس صحتي وحياتي مابتقولش كدة، وردت عليها ليلى مرة أخرى قائلة: "اللي عند الله مش عند حد وده إلهام وهتجوزي ولادك التلاتة وهتشوفي أحفادهم".

وأكملت: "متخافيش من حاجة كلنا بنمر بأشياء صحية، الشيء الخطر راح، ومتخافيش من شيء خطر هيجيلك، صحتك وأولادك أهم شيء، أنا شايفة أن مفيش خطر هيكون على صحتك، وهتفرحي بأولادك الثلاثة وأحفادهم." (نواعم)


منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:07 | 2024-03-25
04:04 | 2024-03-25
03:00 | 2024-03-25
02:27 | 2024-03-25
00:30 | 2024-03-25
00:15 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24