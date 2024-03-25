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"تيكتوكر" وزوجته يتعرّضان لعملية اغتيال.. والأخيرة تفقد إحدى عينيها!

Lebanon 24
25-03-2024 | 02:27
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هزت حادثة تعرّض التيكتوكر حسين وزوجته شاهندة، لمحاولة اغتيال رمياً بالرصاص في العاصمة بغداد، البلاد خلال الساعات الماضية، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تطبيق "تيك توك" بالحادث،  وسط غضب شديد ودعوات لإلقاء القبض على الفاعلين وإنزل أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
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وقد طالب الثنائي عبر "العربية/الحدث" بضرورة ملاحقة الجناة والقبض عليهم. وأضاف الزوج أنهما اتخذا من "تيك توك" منصة لكسب الرزق عبر تصوير فيديوهات وعرضها للناس، وذلك من خلال الإعلانات والبث المباشر، مؤكداً أنه يتلقى عادة تهديدات كثيرة خلال البث المباشر، لكنه لا يعيرها أي اهتمام، حتى قال له أحدهم ذات مرة "غادر بغداد راح تقتل".

إلا أن الزوجين لم يكترثا، كونهما لا تربطهما أي عداوات. وأوضح أنه تفاجأ أثناء عودته من العمل مع زوجته برجل ملثم فتح عليهما النار، ما أصابه بـ6 رصاصات، وأصابها بـ3 فقدت على إثرها إحدى عينيها.

بدورها، أكدت الزوجة أنها فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا علاجات قد تعيد إليها الرؤية.
 
إلى ذلك، طالب الزوجان السلطات العراقية بضرورة إلقاء القبض على الفاعلين ومعاقبتهم. (العربية)
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