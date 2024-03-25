بسبب ملابسها.. الطلب من امرأة مغادرة الطائرة! (صورة)

تعرضت إحدى الأمهات لوضع محرج عندما تم طردها من الطائرة، بسبب حجم صدرها وعدم اتباعها قواعد اللباس المحتشم، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.



وفي التفاصيل، كانت "إيف جي ماري" ترتدي ثوبًا ملفتًا وشفافا أثناء سفرها من تكساس إلى أوكلاهوما مع ابنتها، عندما زعمت أن المضيفات اقتربن منها وطلبن منها النزول من الطائرة لأن ذلك يتعارض مع قواعد اللباس الخاصة بشركة الطيران.

Advertisement

وقالت العارضة المؤثرة إنه عندما هددت الإدارة بإخراجها من الطائرة بحال لم تغير ملابسها، شعرت إيف بالإهانة والإحراج خصوصا أنها لم تجد أن ثيابها غير محتشمة.



كما أوضحت إيف، البالغة من العمر 26 عامًا، أن واحدًا فقط من أفراد طاقم الطائرة عرض عليها المساعدة، وأبلغها بأن الموظفين الآخرين اتصلوا بالأمن وكانوا يخططون لسحبها جانبًا لإبلاغها بأنه سيتعيّن عليها تغيير ملابسها.



وفي هذا السياق، اعتذرت المضيفة عن الموقف وسلمتها سترة العمل الخاصة بها لضمان قدرة إيف على البقاء على متن الطائرة.(lbci)



