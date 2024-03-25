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إعلان مُثير للجدل.. تعرفوا إلى صاحبة "دقوا الشماسي" المصرية (صور)

Lebanon 24
25-03-2024 | 05:07
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بعد طرح الإعلان عبر شاشات التلفزيون، تجاهلت صاحبة إعلان "دقوا الشماسي" ملك الحسيني، المثير للجدل في مصر الانتقادات التي وجهت لها خلال الأيام الماضية.

ونشرت ملك الحسيني، مجموعة صور من كواليس تصوير إعلان "دقوا الشماسي"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت: "أنا حابه بس أقول إن بقالي 3 أيام بقرأ كل مسدجاتكو وكومنتاتكو حتى لو مش ملاحقة أرد على كل حد، وفعلًا دعمكم وكلامكم بيبسطني أوي،  فخورة بكل بروجيكت عملته وكل خطوة في حياتي باخدها".

وأثار أحد الإعلانات التلفزيونية، وهو إعلان ترويجي لمنتجع سياحي، ضجة كبيرة، بسبب أغنية دقوا الشماسي الشهيرة للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والتي قدمها عام 1969 في فيلم أبي فوق الشجرة، وتعرضت ملك الحسيني لهجوم وانتقادت لاذعة، وانتقد البعض طريقة أدائها للأغنية، ورأوا أن ذلك لا يليق بالأغنية الشهيرة للعندليب.

كما تعرض الإعلان لانتقادات كثيرة من كتاب مثل أيمن سلامة، الذي رأى أن الإعلان الذي استخدم أغنية دقوا الشماسي للعندليب بمثابة مهزلة.
 
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وملك الحسيني هي فنانة شابة، شاركت كممثلة في عدد قليل من الأعمال أحدها في مسلسل بيمبو وكذلك مسلسل ريفو، كما قدمت بعض البرامج كمذيعة خلال مسيرتها، وشاركت في غناء عدد من الأغنيات، لكن الإعلان الذي قدمته مؤخرا تسبب في معرفة الجمهور بها بشكل واسع، بعد الجدل الذي أحدثته.

كما شاركت ملك الحسيني، في الموسم الثاني من برنامج المسابقات ذا إكس فاكتور أرابيا عام 2015، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم بحلم بمكان عام 2017. (روسيا اليوم)


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