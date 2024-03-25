مدينة ملاه على هيئة دراغون بول في السعودية.. مساحتها كبيرة وأنشطتها عديدة (فيديو)

تقام في السعودية أول مدينة ملاهٍ في العالم مستوحاة من عالم سلسلة شرائط المانغا اليابانية المصوّرة والرسوم المتحركة "دراغون بول" Dragon Ball، على ما أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع مدينة القدية المخصصة للترفيه التي سيكون المتنزه ضمنها.

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ولم يُحدَّد تاريخ افتتاح المتنزه التذي ستبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ولا تكلفته، كما هي عموماً الحال بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة العربية السعودية.



واختيرت القدية بالقرب من العاصمة الرياض موقعاً للمتنزه الذي سيضم سبع مناطق مختلفة من عالم "دراغون بول" تحوي نحو ثلاثين نشاطاً ترفيهياً، بالإضافة إلى فنادق ومطاعم، وفق بيان صادر عن شركة القدية للاستثمار، نشره أيضاً الاستوديو الياباني "توي أنيميشن" منتج الرسوم المتحركة "دراغون بول". (عربي21)